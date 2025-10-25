Ottimizzazione per motori di ricerca: come adattarsi all'era della ricerca AI

Analizziamo come l'emergere della ricerca AI stia cambiando il panorama del SEO e quali strategie adottare per rimanere competitivi.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. L’adozione di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale, come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un fenomeno noto come zero-click search. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di zero-click con Google AI Mode è salito al 95%, mentre con ChatGPT si registra una percentuale che varia dal 78% al 99%.

Questo ha comportato un crollo del CTR organico, con una diminuzione del tasso di clic della posizione 1 che è passata dal 28% al 19% (-32%).

Aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% del traffico, mentre Daily Mail ha visto una diminuzione del 44%. Questo cambiamento è amplificato dalla transizione da un paradigma di visibilità a uno di citabilità, dove la capacità di essere citati dai motori di ricerca AI diventa cruciale.

Analisi tecnica

Per comprendere come affrontare questa evoluzione, è fondamentale analizzare le differenze tecniche tra i motori di risposta e i motori di ricerca tradizionali. I foundation models, come quelli utilizzati da ChatGPT, funzionano attraverso un approccio di retrieval-augmented generation (RAG). Questo metodo integra informazioni da fonti esterne, migliorando la qualità delle risposte generate.

In parallelo, piattaforme come Perplexity e Claude offrono altre modalità di interazione, con meccanismi di citazione e selezione delle fonti che differiscono notevolmente. Terminologie come grounding e citation patterns sono ora più rilevanti che mai per analizzare come le informazioni vengono restituite agli utenti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare da 25 a 50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode

Setup Analytics: GA4 con regex per bot AI

per bot AI Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare contenuti per AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi su base regolare

Assicurare presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment

, , traffico referral e sentiment Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Effettuare un testing manuale sistematico per valutare le performance

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Impostare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro e preciso

Pubblicare recensioni fresche su G2 e Capterra

e UtilizzareGA4: regex per traffico AI: (chatgpt-user|anthropic-ai|perplexity|claudebot|gptbot|bingbot/2.0|google-extended)

Prospettive e urgenza

La situazione attuale del mercato presenta incertezze significative, ma l’urgenza di adattarsi è evidente. Le aziende che si adeguano rapidamente a queste nuove dinamiche possono conquistare posizioni di leadership nel proprio settore. Al contrario, le imprese che rimandano le proprie strategie rischiano di perdere terreno in un contesto competitivo in rapida evoluzione. L’evoluzione della ricerca potrebbe introdurre sviluppi come il Pay per Crawl di Cloudflare, complicando ulteriormente il panorama SEO.