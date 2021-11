Otto e mezzo, Travaglio gela la Gruber: “Nemmeno con una pistola puntata alla tempia”

Marco Travaglio, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha dichiarato che non farebbe mai il vaccino anti-Covid a suo figlio, perché non si

Marco Travaglio, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha dichiarato che non farebbe mai il vaccino anti-Covid a suo figlio, perché non si fida.

Otto e mezzo, Travaglio gela la Gruber: il vaccino per i bambini

Marco Travaglio ha dichiarato di essere contrario a vaccinare i minori di 12 anni. Lo ha dichiarato lui stesso in collegamento con Lilli Gruber su Otto e Mezzo. La puntata di giovedì 25 novembre è andata in onda proprio dopo l’ufficializzazione di Roberto Speranza, che ha spiegato che è arrivata l’approvazione dell’Ema sul vaccino prodotto da Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. Secondo i dati disponibili, l’efficacia dell’inoculazione dei più piccoli è del 90,7% e gli effetti collaterali registrati sono solo temporanei e lievi, in base agli studi effettuati fino ad ora.

Otto e mezzo, Travaglio gela la Gruber: “Nemmeno se mi puntano una pistola alla tempia”

“Io nemmeno se mi puntano una pistola alla tempia lo farei farei a mio figlio. Non mi fido, ci sono tanti esperti che dicono cose diverse” ha dichiarato il direttore del Fatto Quotidiano. Marco Travaglio ha deciso di citare le parole del professor Andrea Crisanti. “È difficile fare trial sui bambini. Nelle fasi sperimentali si parla sempre di poche migliaia.

Ci possono essere effetti rari riscontrabili solo su grandi numeri” ha dichiarato il microbiologo.

Otto e mezzo, Travaglio gela la Gruber: “Sarebbe inaccettabile vaccinarli”

“Se il vaccino causasse la morte o il danno di 1 bambino su 100 o 200mila non sarebbe giustificato. Noi dovremmo vaccinare 10 milioni di giovanissimi. Anche se fossero solo 150 casi, sarebbe inaccettabile vaccinarli” ha dichiarato Marco Travaglio. In studio è scoppiato il caos dopo le sue dichiarazioni, tanto che Lilli Gruber non ha saputo replicare.