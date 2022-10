Milano, 14 ott. (askanews) – In anteprima il nuovo videoclip di Jaboni per il quarto singolo del cantautore, “Out of water”, che anticipa il primo ep. Il brano è una riflessione dell’artista sui rapporti umani.

Jaboni, in arte Simone Iaboni, scrive canzoni in italiano e in inglese. Debutta nel 2021 con “Love comes back to me” prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni. Il brano supera i 50mila stream su Spotify.