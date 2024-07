Ovazione per Trump al primo giorno di convention repubblicana

Ovazione per Trump al primo giorno di convention repubblicana

Milano, 16 lug. (askanews) – Si è presentato con un vistoso cerotto all’orecchio destro

Donald Trump alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto da una folla emozionata che gli ha riservato una lunga standing ovation. Due giorni dopo essere scampato a un tentativo di omicidio, l’ex presidente ha alzato il pugno entrando nell’enorme sala decorata di blu e rosso, tra gli applausi dei delegati che lo avevano ufficialmente designato in precedenza come loro candidato per le elezioni presidenziali del 5 novembre.

Ora è ufficiale la sua candidatura alla Casa Bianca e Trump ha scelto anche il suo vice, James David (“JD”) Vance, ex manager, 39 anni, senatore eletto nel 2023 in Ohio e uno dei più convinti ed energici sostenitori di Trump. L’ex presidente ha salutato e ringraziato i delegati, che lo hanno accolto con molto calore, e si è seduto ad ascoltare gli interventi della giornata.

“Sono così grata. Sono così grata che il mio presidente sia ancora vivo. È ancora il mio presidente oggi. Quel tipo, Biden, sta semplicemente occupando la Casa Bianca”, dice Faith Garver Campbell, una sostenitrice di Trump.

“Penso che sia protetto dalle nostre preghiere e dal nostro amore per lui. Ha un bell’aspetto. Sembra forte. Non c’è niente di meglio. È un gran giorno”, aggiunge un’altra sostenitrice. Il discorso di Trump è previsto per giovedì sera e chiuderà i lavori della convention.