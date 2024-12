Ozpetek: "Diamanti" esperienza unica per le emozioni con le mie attrici

Roma, 16 dic. (askanews) – Arrivano al cinema dal 19 dicembre i “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, il film con tante straordinarie attrici, da Luisa Ranieri a Jasmine Trinca, da Geppi Cucciari a Anna Ferzetti, da Paola Minaccioni a Vanessa Scalera, Carla Signoris, Mara Venier. “Diamanti” è un grande affresco sulla solidarietà e le tante sfumature dell’animo femminile. E’ ambientato in una sartoria popolata da sole donne che con cura, amore, dedizione, passione realizzano abiti per il cinema e il teatro. “Per me è stata un’esperienza unica, veramente, nella mia carriera, anzi come uno spartiacque, per il cambiamento forte sulle emozioni che ho provato con queste 18 attrici. – ha rivelato il regista – E’ stata un’esperienza meravigliosa”.

Luisa Ranieri a questo proposito ha detto: “E’ stato veramente un poi magico, un po’ magico mettere insieme tutte queste brave attrici, un po’ magica l’energia che si è creata. Come dicevi tu era una coreografia, cioè noi ci sentivamo, con il fatto che le macchine erano sempre addosso agli operatori e giravano contemporaneamente, ci sentivamo un po’ come in un balletto, no?”.

In “Diamanti” si incrociano solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti, legami indissolubili, tragedie individuali e gioie collettive. E il film, per quanto ambientato nel passato, è anche un grande racconto sulle donne di oggi, come ha spiegato Jasmine Trinca: “Esistevamo nello sguardo e nella considerazione dell’altra, e devo dire anche nella considerazione di Ferzan, che fa una cosa per me, che ho una forma di militanza in questo, importantissima: è un uomo che racconta le donne lasciando parlare le donne”.