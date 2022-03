Ozuna, la superstar latina presenta il suo nuovo singolo: “Deprimida”

La superstar latina multiplatino – che con le sue hit ottiene sempre un successo internazionale – presenta il suo nuovo singolo e l’album.

Ozuna è una vera superstar che con i suoi tormentoni ha saputo conquistare il mondo intero. Il suo nuovo singolo è “Deprimida”, e anticipa il nuovo album del cantautore portoricano, “Ozutochi”, in uscita nei prossimi mesi.

Ozuna torna con un nuovo successo: “Deprimida”

“Deprimida” è il nuovo singolo di Ozuna, caratterizzato dalle tipiche sonorità reggaeton che hanno reso Ozuna una superstar mondiale. Con il suo stile unico e travolgente unito alla sua voce accattivante e sempre coinvolgente, l’artista si autodefinisce “el negrito de ojos claros” e dà al brano un tocco da cattivo ragazzo. Il singolo racconta la storia di una donna che a causa dei numerosi problemi presenti nella sua relazione, decide di buttarsi in una nuova avventura amorosa.

Già disponibile online anche il videoclip ufficiale di “Deprimida”, diretto da Nuno Gomes e girato a Miami con un sofisticato e complesso processo one-take.

La superstar portoricana ha iniziato il suo 2022 con un’importante collaborazione insieme alla superstar vincitrice di Grammy, Christina Aguilera, in “Santo”, brano che fa parte dell’ultimo EP in spagnolo della cantante “La Fuerza”. Il videoclip ufficiale del singolo ha già superato i 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ozuna è oggi uno degli artisti di lingua spagnola più ascoltati nel mondo, ha conquistato nuove certificazioni RIAA con i suoi due più recenti album: 6x platino per “Enoc” (2020) e 4x platino per “Nibiru” (2019).