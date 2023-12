Pa: Cdm, parere favorevole su contratti Istruzione-ricerca e Sanità

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del governo in merito alle ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca - Pe...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del governo in merito alle ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021, sottoscritta dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria il 14 luglio 2023; dell'area Sanità, triennio 2019-2021, sottoscritta dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria il 28 settembre 2023. Lo si apprende da Palazzo Chigi, nella nota diramata post Cdm.