Pa, Cida"Sburocratizzazione e valorizzazione competenze necessari per far crescere imprese"

Roma, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) – "Alla semplificazione legislativa auspicata ormai da anni dobbiamo aggiungere altri due temi fondamentali per favorire e implementare la crescita delle imprese pubbliche e private: la sburocratizzazione dei processi decisionali e la valorizzazione delle competenze del personale privato e pubblico". Così Mario Mantovani, presidente di Manageritalia e vice-presidente Cida, interviene a margine del convegno 'Le buone leggi. Semplificare per far crescere l’Italia', in svolgimento presso gli spazi delle Camera di commercio di Roma e organizzato dal Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

“Al Governo – prosegue il presidente Mantovani – chiediamo non solo una maggiore semplificazione ma anche una forte accelerazione della trasformazione digitale quale elemento cardine per la crescita economica e sociale. Dobbiamo per questo dare spazio a chi è capace di investire e di innovare, di gestire le discontinuità e di trovare opportunità nei cambiamenti".

"In questo – spiega – i manager italiani possono affiancare e supportare l’intera classe politica, dal locale al nazionale, nel gestire le due sfide cardine per il Paese: la transizione ecologica e digitale".