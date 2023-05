PA, Fabrizio Ghera: semplificazione per dare risposte cittadini

Roma, 29 mag. (askanews) – Le Pubbliche Amministrazioni italiane sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale e insostituibile nella gestione dei fondi del PNRR, e si trovano quindi di fronte a una vera e propria rivoluzione della loro organizzazione interna e delle loro modalità operative. E’ nata per fornire risposte efficaci PILC – Public Institutions Legal Consultants – l’Associazione Professionale di Consulenza legale interamente dedicata alla Pubblica Amministrazione.

“Bisogna puntare sulla semplificazione, ad esempio accelerando i processi affinchè vi siano per i cittadini più certezze dando così risposte, e quindi ogni iniziativa in questo campo è ben accetta ed è giusto collaborare per poter conoscerle tutte”.

Così ha commentato il lancio del progetto Fabrizio Ghera, Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.