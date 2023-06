PA, in arrivo nuovi fondi PNRR per amministrazioni piccoli comuni

Milano, 29 giu. (askanews) – In arrivo risorse aggiuntive per i segretari comunali dei piccoli Comuni. Il Fondo Assunzioni PNRR prevede, per le amministrazioni fino a 5mila abitanti, 30 milioni di euro annui fino alla scadenza del Piano.

Oltre che per l’impiego di altre professionalità, l’ultima manovra ha previsto la possibilità di usare il Fondo anche per i segretari comunali. I Piccoli Comuni interessati possono presentare domanda in modalità digitale sul portale Lavoropubblico.gov.it del Dipartimento della Funzione pubblica, nell’apposita sezione progettata in collaborazione con Formez PA.

“Con questo provvedimento – commenta il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo – il Governo viene incontro ai piccoli Comuni coinvolti nell’attuazione del Piano, per coglierne appieno tutte le opportunità”.

La graduatoria stilata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, darà priorità alle amministrazioni più in sofferenza, dando un sostegno pari a 40 mila euro per ogni annualità dal 2023 al 2026.

Previsti anche finanziamenti per iniziative di assistenza tecnica orientata alla realizzazione dei progetti del Piano. Per questa specifica voce le risorse stanziate sono di un milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.