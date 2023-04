Pa: P.Chigi precisa su bozze, 'numeri e impatto assunzioni fortemente ridimensionati'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - In merito al cosiddetto 'Decreto assunzioni', fonti di Palazzo Chigi "precisano che le anticipazioni sul provvedimento costituiscono la mera sommatoria delle proposte avanzate dai singoli ministeri. Su tali richieste è in corso un approfondimento e un...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – In merito al cosiddetto 'Decreto assunzioni', fonti di Palazzo Chigi "precisano che le anticipazioni sul provvedimento costituiscono la mera sommatoria delle proposte avanzate dai singoli ministeri. Su tali richieste è in corso un approfondimento e una verifica di fattibilità di sistema e di copertura finanziaria. Pertanto, dopo tale valutazione i numeri e l'impatto risulteranno fortemente ridimensionati. Il governo è impegnato a garantire la funzionalità delle amministrazioni in un quadro di equilibrio e di efficienza".