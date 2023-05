Home > Askanews > PA, Pace (Ama): bene PILC, iniziative aggregazione valore paese PA, Pace (Ama): bene PILC, iniziative aggregazione valore paese

Roma, 29 mag. (askanews) – “Il progetto è interessante, poi in Italia tutte le volte che si aggregano forze si crea valore per il paese. Siamo spesso penalizzati dal fatto che si vuole essere principi di un piccolo regno ed è per questo che vedo con favore questa come altre iniziative di aggregazione nel campo delle professioni”. Così Daniele Pace, presidente di AMA, ha commentato la presentazione di PILC – Public Institutions Legal Consultants – l’Associazione Professionale di Consulenza legale interamente dedicata alla Pubblica Amministrazione.

