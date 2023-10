Pa: Zangrillo, 'aumenti di 170 euro per tutti, +6%, per i medici di più'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La legge di bilancio ha stanziato risorse per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici per "un incremento medio in busta paga che sarà di 170 euro per tutti, pari al +6%. I medici avranno sicuramente di più". Lo ha affermato il ministro per ...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – La legge di bilancio ha stanziato risorse per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici per "un incremento medio in busta paga che sarà di 170 euro per tutti, pari al +6%. I medici avranno sicuramente di più". Lo ha affermato il ministro per la Pa Paolo Zangrillo al termine dell'incontro a palazzo Vidoni con 13 sigle sindacali, in rappresentanza di categorie del pubblico impiego e confederazioni, dove si è discusso di rinnovi contrattuali per la tornata 2022-2024 e di politiche legate alla Pubblica amministrazione.