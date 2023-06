Pa, Zangrillo: ''Mi impegno per avviare al più presto stagione contratti"

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Il mio impegno è per avviare al più presto la stagione dei rinnovi contrattuali, ci sto lavorando e spero presto di incontrare voi su questi temi". E' quanto ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo rivolgendosi alla platea del sindacato, intervenendo al X Congresso Confsal a Roma.

"Sono dalla vostra parte. E' già passato un anno per la tornata 2022-24 ma dobbiamo farlo avendo senso dello Stato e tenere conto del contesto che stiamo vivendo. – ha aggiunto – la Legge di bilancio non ha postato risorse se non 1,5 mld ma nel Def c'è un passaggio in cui si ribadiva l'impegno del governo ai rinnovi contrattuali, che sono importanti per avere un capitale umano adeguato. Approfitto per garantire l'impegno mio e di tutto governo sul tema contrattuale che rappresenta una priorità per il buon funzionamento della macchina statale" ha concluso Zangrillo.