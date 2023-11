PA: Zangrillo, 'su digitalizzazione Italia è molto indietro rispetto alla media europea'**

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) - ""Dal punto di vista della digitalizzazione di base il nostro paese è molto indietro rispetto alla media europea", dice. Il tema della digitalizzazione della Pubblica amministrazione è una delle vere priorità per il paese". Lo ...

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – ""Dal punto di vista della digitalizzazione di base il nostro paese è molto indietro rispetto alla media europea", dice. Il tema della digitalizzazione della Pubblica amministrazione è una delle vere priorità per il paese". Lo ha detto il ministro della PA Paolo Zangrillo a margine della convention di Fi a Taormina. "Abbiamo delle risorse importanti dal Pnrr – dice – il tema comprende anche la necessità di costruire meccanismi che ci consentano di difenderci dagli attacchi, una cybersecurity importante". "Ci stiamo lavorando con grande attenzione – dice – proprio in questi giorni ci siamo trovati con la Presidenza del Consiglio per dare impulso al tema, compreso quello dell'intelligenza artificiale".