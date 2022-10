Pablo Picasso e Coco Chanel l’incontro di due icone

Madrid, 11 ott. (askanews) – Pablo Picasso e Coco Chanel due icone del secolo breve. Uno genio dell’arte che ha sconvolto il mondo figurativo, l’altra ha rivoluzionato il mondo della moda uscendo dai rigidi schemi e creato uno stile unico. Una mostra a Madrid al Museo Thyssen racconta l’incontro, l’amicizia e l’influenza reciproca tra i due miti. Pur nella loro diversità hanno avuto amicizie e frequentazioni comuni a Parigi.

Cento anni fa nacque una collaborazione tra loro per una pièce teatrale di Jean Cocteau a cui lavorarono rispettivamente su scenografie e maschere e sui costumi. La mostra riflette sul modo in cui questi giganti della creatività sono stati protagonisti del cambiamento del gusto e dell’immaginario.

“Si tratta di realizzare questo tipo di esposizione per tutti i tipi di pubblico, funziona molto bene mettere in relazione l’arte con la moda anche se non è facile farlo, però a livello visivo funziona molto bene, inoltre credo che il pubblico esca avendo imparato qualcosa di nuovo”, ha spiegato Paula Luengo, commissario della mostra.

Nella prima sezione si vede come il cubismo abbia influenzato lo stile di Chanel fin dagli inizi soprattutto per quanto riguarda la scelta del linguaggio geometrico formale e della palette di colori.

Nel 2023 cade anche il cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso, un’occasione in più per scoprire dettagli ignoti del celebre pittore spagnolo. La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2023.