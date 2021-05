Pac, Patuanelli:Dop e Igp non possono essere messe in discussione

Milano, 18 mag. (askanews) – “Sono trascorsi 3 anni dal giorno in cui la Commissione presentò le proposte legislative sul futuro della Pac. E’ stato un percorso lungo e talvolta faticoso, non privo di ostacoli – ha detto Patuanelli – l’attenzione Mipaaf è sempre stata altissima e ora è ancora pià elevata. In gioco c’è il futuro della nostra agricoltura”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo con un video messaggio all’incontro “La Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2023 raccontata dai protagonisti”, organizzato da Confagricoltura, per illustrare come evolverà la PAC nei prossimi anni.

“Sugli aspetti della qualità non molliamo di un centimetro, perché tutelare la competitvità significa non abbassare il livello qualitativo delle produzioni agricole. Dop e Igp, su cui siamo leader in Europa, non possono essere messe in discussione, sono il nostro biglietto da visita”