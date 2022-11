Pace, Fassino: in Ucraina lavorare per una tregua temporanea

Milano, 5 nov. (askanews) – In Ucraina “bisogna lavorare per vedere se si arriva a una tregua anche solo temporanea”. Così Piero Fassino che partecipa al grande corteo organizzato a Roma per la pace in Ucraina.

“Un conto è evocare la pace, un conto avere le condizioni per cui si faccia davvero”, ha aggiunto. “Dopo che Putin non solo ha occupato il Donbass ma lo ha annesso credo che la sua posizione sia l’indisponibilità a restiture quelle regioni”, “questo rende particolarmente difficile trovare una soluzione”.