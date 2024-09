Pace: Fratoianni, 'non piantiamo bandierine ma diciamo no ad aumento 2% spese militari'

Pace: Fratoianni, 'non piantiamo bandierine ma diciamo no ad aumento 2% ...

(Adnkronos) – "Non mi interessa nulla piantare la bandierina del primo arrivato, del più pacifista fra i pacifisti, la mia storia personale, il mio impegno parlamentare e del partito che rappresento, di ciò che fa e come si comporta AVS in Italia e in Europa parla chiaro. Non mi interessa nulla il posizionamento sul fronte della pace. Mi preme piuttosto ragionare e trovare soluzioni alle crisi internazionali e alle tragedie di cui siamo tutti spettatori, e all’incapacità della politica e delle Istituzioni nell’azione diplomatica. Mi preme questo perché urge un’iniziativa in grado di fermare la barbarie". Lo afferma Nicola Fratoianni, dell’Alleanza Verdi Sinistra, intervenendo nella tavola rotonda con il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e la coordinatrice della segreteria nazionale Pd, Marta Bonafoni, organizzata dai costruttori di pace ad Assisi.

"La guerra chiama guerra, e mentre il Parlamento europeo -prosegue il leader di Si- votava in modo sciagurato per la fine delle restrizioni sulle armi all’Ucraina, il segretario generale della Nato diceva che non è più sufficiente l’aumento delle spese militari al 2% del Pil. E allora possiamo dire tutti e tutte nel campo progressista che spendere il 2% del Pil in più per le armi in Italia è una follia ed agire di conseguenza nei comportamenti nelle aule parlamentari?"