Pace: Ricci, 'serve pragmatismo, negoziato si fa con nemico'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Serve un pacifismo pragmatico: saremo sempre dalla parte del popolo ucraino invaso, ma l’Europa deve agire per la pace e per un negoziato vero, la pace si fa con il nemico. E in Medi Oriente saremo sempre contro il terrorismo ma va fermata anche la politica basata sulla vendetta di Netanyahu: basta stragi di civili palestinesi nella striscia di Gaza. Il Medi Oriente sta esplodendo e cosi anche la sicurezza di Israele è sempre più a rischio. L’unica soluzione per questa terra martoriata è solo il progetto 'due popoli due Stati'". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social a margine della partecipazione alla Marcia per la Pace di Assisi.