Pacifico firma la colonna sonora del film di Neri Marcorè

Milano, 9 apr. (askanews) – Una grande amicizia, un rapporto goliardico ma di stima e rispetto, nasce da questi ingredienti la nuova collaborazione tra Pacifico che firma la colonna sonora originale “Zamora” e Neri Marcorè che con questo film debutto alla regia.

“La Colonna Sonora nasce da questa lunga frequentazione amichevole che ho con Neri. Ci siamo conosciuti veramente ormai vent’anni fa. Siamo rimasti in contatto, cioè è diventata un amicizia, una frequentazione di vacanza, di ristorante, di viaggi e anche di musica. È venuto a trovarmi a Parigi per suonare. E poi quando ha fatto il film è stato abbastanza naturale trovarsi, prima a parlare del film, di questa sua prima esperienza come regista, mi chiedeva più dei consigli, ma abbiamo parlato anche di musicisti o di atmosfere musicali, poi parlandone alla fine è venuto abbastanza naturale il fatto che lui si rivolgesse a me”.

Il film rende omaggio alla Milano anni ’60 segnata dalle musiche di Jannacci, Cochi e Renato, Gaber e Vanoni. Pacifico è un grande amante del cinema e per lui scrivere colonne sonore è una delle sfide che più ama.

“C’è una grande suggestione, una grande emozione che le immagini si portano dentro, soprattutto. Già la sceneggiatura, il fatto che ci sia una storia. Ti viene istintivo perché sei stato spettatore mille volte di film. Quindi immagini la musica che può accompagnare quel movimento, quella temperatura drammatica o divertente o comica. Questo è molto emozionante. A volte ti risulta più semplice, altre volte è complesso perché in realtà il musicista deve cercare di tradurre come un ventriloquo la volontà e le suggestioni del regista, quindi sei veramente al servizio del film.

Pacifico ha cofirmato 3 brani contenuti nel nuovo album di Gianna Nannini, una collaborazione che si è rinnovata negli anni.

“Sono solo felice che dopo tanti anni riusciamo a trovare ancora l’intesa, perché ovviamente si cambia, perché invece il fatto, molto dipende da lei, perché lei ha questa energia, quando dice io non ho età, lo si dice spesso per tenersi su ma, per lei è vero”.