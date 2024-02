Pacifisti israeliani e palestinesi insieme a Gerico contro la guerra

Milano, 9 feb. (askanews) – Attivisti israeliani e palestinesi sollevano cartelli e cantano slogan mentre protestano contro la guerra in corso a Gaza, all’incrocio della città di Gerico, nella Cisgiordania occupata. “Siamo qui, israeliani e palestinesi insieme, nonostante il momento difficile che attraversano entrambe le comunità. Dobbiamo mostrarlo a entrambe le comunità che possiamo lavorare e lottare insieme per una pace giusta in questa regione e per la sicurezza di tutti i popoli”, ha detto l’attivista Elia Vidor