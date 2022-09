Padel: Egitto ospiterà per la prima volta torneo P1, dal 24 al 30 ottobre prima volta in Africa

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Premier Padel terrà per la prima volta un evento in Egitto: lo sport in più rapida crescita al mondo arriverà a Newgiza per un evento P1. Questa sarà anche la prima competizione di Premier Padel disputata in Africa, e rappresenterà quindi una svolta epocale per la crescita del padel.

Newgiza Premier Padel P1 si svolgerà dal 24 al 30 ottobre 2022 quale parte di un accordo pluriennale con Khaled El-Shawarby, Ceo del Newgiza Sports Club, in collaborazione con CA Sports Marketing e la Egyptian Padel Federation. Premier Padel è il circuito ufficiale globale di padel, organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI)”.

Newgiza Premier Padel P1 si svolgerà presso il Newgiza Sports Club.

Le qualificazioni si svolgeranno il 22 e il 23 ottobre e il tabellone principale verrà ufficializzato alla loro conclusione. Il torneo è l’ultima competizione P1 del calendario Premier Padel, dopo i precedenti eventi di Madrid e Mendoza, che si sono svolti il mese scorso. Il montepremi del torneo sarà di 250.000€, in linea con gli altri eventi P1 e a partire dal 2 ottobre, 48 coppie avranno la possibilità di qualificarsi per il tabellone principale.

Premier Padel è l’unico circuito a offrire punti di classifica ufficiali ai giocatori e i tornei P1 faranno guadagnare ai vincitori 1.000 punti.

“Quando, insieme a PPA e QSI, abbiamo deciso di creare il nuovo Tour globale, Premier Padel, avevamo l’obiettivo di rendere il nostro sport sempre più professionale e globale. A sette mesi dal lancio, dopo aver organizzato tornei in alcuni dei luoghi più prestigiosi del mondo, arriviamo finalmente in Egitto, nel continente africano -ha dichiarato Luigi Carraro, Presidente dell’International Padel Federation-.

Stiamo scrivendo un’altra pagina della storia del nostro sport e sono sicuro che i giocatori e gli appassionati di tutto il mondo apprezzeranno la magica esperienza del Newgiza Premier Padel P1. Vorrei ringraziare il New Giza Sports Club che, insieme al nostro membro affiliato, la Egyptian Padel Federation, organizzerà questo magnifico evento. Ci vediamo in Egitto!”.