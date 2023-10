Padel: Fip Platinum Sardegna, Martina Pugliesi entra in tabellone

Cagliari, 2 ott. – (Adnkronos) – C'è un'altra italiana al via del Fip Platinum Sardegna. Martina Pugliesi, 36enne di Tivoli, in coppia con la spagnola Elsa Rebecca Terranova ha superato il terzo e decisivo turno di qualificazioni al TC Cagliari, battendo 4-6 6-3 6-1 le altre azzurre Caterina Baldi e Valentina Tommasi al termine di una battaglia durata un'ora e 47 minuti. Pugliesi si aggiunge quindi a Carolina Orsi (che giocherà con la spagnola Carla Mesa Salazar), Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena (in campo insieme), già di diritto per ranking nel tabellone principale. Niente da fare, invece, per Martina Parmigiani (in coppia con l'argentina Marianela Montesi) e Alessia La Monaca (con la spagnola Clara Miret Llorach), battute in serata nel terzo turno di qualificazione a un passo dal main draw.