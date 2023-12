Padel World Press – Ale Galán, Marta Ortega e Álex Ruiz aprono la strada al futuro del padel con il lancio entusiasmante della Collezione 2024 di lame Adidas. Quest’anno, il marchio tedesco va oltre, catturando in ogni modello l’essenza unica di ogni giocatore e il suo legame con il campo.

Padel, la nuova collezione Adidas 2024

Innovazione tecnologica è il cuore della nuova collezione Adidas Padel 2024. Con il lancio dei modelli Cross It, l’azienda tedesca si pone all’avanguardia nel mondo del padel. Questa linea di racchette introduce tecnologie rivoluzionarie che migliorano l’aerodinamica, la presa e la rigidità, garantendo prestazioni eccezionali in campo. Le racchette Metalbone e Adipower rappresentano una vera rottura delle barriere tradizionali, offrendo innovazioni senza precedenti nel controllo e nella potenza. Ma non è tutto: la collezione 2024 presenta anche le racchette RX e DISCOVERY, progettate per migliorare il gioco di giocatori di ogni livello.

L’Innovazione tecnologica di Adidas Cross It

L’innovazione tecnologica è il fulcro della linea Cross It di Adidas Padel 2024. Questa collezione di racchette rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nel mondo del padel. I modelli aerodinamici, tra cui il leggero Cross It di Marta Ortega, introducono tecnologie rivoluzionarie che migliorano le prestazioni in campo. Il flusso d’aria dinamico massimizza l’aerodinamicità, mentre l’Extra Presa di potenza offre una presa estesa per colpi più potenti. Inoltre, l’11 Tredici migliora la rigidità delle racchette, garantendo una combinazione senza pari di potenza e durata. Grazie a queste innovazioni, la linea Cross It consente ai giocatori di elevare il loro gioco al prossimo livello e di sperimentare tutto il potenziale del padel.

Adidas Padel 2024: Racchette RX e DISCOVERY per ogni livello di giocatore

La nuova collezione Adidas Padel 2024 presenta un’ampia gamma di racchette adatte a giocatori di ogni livello. Tra queste, spiccano i modelli RX e DISCOVERY, progettati per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun giocatore. Le racchette RX offrono una combinazione perfetta di comfort, maneggevolezza e prestazioni, ideali per i giocatori di livello intermedio che desiderano migliorare il proprio gioco. D’altra parte, le racchette DISCOVERY sono pensate per coloro che si avvicinano per la prima volta al padel, offrendo modelli facili da padroneggiare e una base solida su cui costruire le proprie abilità. Con questa collezione, Adidas dimostra ancora una volta il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative che permettano ai giocatori di raggiungere il loro massimo potenziale nel campo da padel.