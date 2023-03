Padel: Pininfarina disegna per Iconic campo di nuova generazione

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – Pininfarina amplia la sua sfera di azione portando la sua competenza nel mondo del design, dalle auto, al prodotto, fino all’architettura, e il suo approccio progettuale unico, combinazione di estetica e tecnologia, nel mondo del design sportivo. Lo studio, torinese per origine e internazionale per vocazione, ha disegnato per Iconic il suo primo campo da padel che porta ad un nuovo livello il modo di progettare per lo sport, rivoluzionando l’esperienza del giocatore e la fruizione dello spazio di gioco.

'Iconic Padel Court' è un campo dall’interfaccia personalizzabile e funzionalità modulari pensato per i giocatori più esigenti, che integra un design innovativo con le tecnologie più avanzate del settore, tra cui la possibilità di rivedere azioni e movimenti al fine di raccogliere dati utili per migliorare le prestazioni di gioco. "Il padel è diventato un fenomeno globale, uno stile di vita -afferma Paolo Pininfarina, presidente del gruppo Pininfarina-. 'Iconic Padel Court' combina una bellezza senza tempo con la migliore tecnologia disponibile per i giocatori, offrendo un’esperienza Pininfarina a 360 gradi. Il design rispetta la natura e incarna lo sport ai massimi livelli, racchiudendo raffinatezza e innovazione in un concetto senza pari. La sinergia tra Iconic e Pininfarina nasce dall'intersezione tra il benessere dello sport e l'estetica del design".

Per il ceo di Iconic Leonardo Giangreco Biancheri, "aver stretto una collaborazione con un marchio storico del made in Italy come Pininfarina è per noi motivo di grande soddisfazione; il design di Pininfarina incarna i valori di qualità, precisione e performance che desideravamo per 'Iconic Padel Court'. Siamo onorati di poter lavorare insieme nella creazione di un campo unico per stile e funzionalità".

Tecnologia, sport e lifestyle si incontrano in 'Iconic Padel Court' che ottimizza l'esperienza del giocatore e la sua performance, anche grazie alla continua interazione con le componenti del campo, sia fisica che da remoto. Disegnato nel rispetto delle norme della Federazione Internazionale Padel, il campo è installabile ovunque nel mondo: può essere fissato direttamente al suolo o autoportante, in base alle esigenze del cliente. Integra nel suo design finiture e materiali innovativi, tra cui rivestimento in vetroresina, vetri temperati stratificati con fissaggio a scomparsa nel suolo, protezioni in ecopelle, oltre a led, display e telecamere perfettamente integrati.

Estremamente flessibile e modulabile, il campo è dotato di innovativi sistemi tecnologici. I paletti tendirete, ad esempio, sono pensati come veri e propri hub di accesso al campo: attraverso i due display touch o l’assistente vocale integrati è possibile, infatti, la gestione di parametri quali l'illuminazione del campo o lo sbrinamento di vetri, adattando i consumi energetici e garantendo allo stesso tempo la migliore esperienza di gioco possibile. Ciascun paletto include inoltre un sistema di messa in tensione automatica della rete di gioco, per un’esperienza sempre ai massimi livelli, e un modulo di pressurizzazione delle palline, per aumentarne considerevolmente la vita utile.

A fare la differenza sono anche le telecamere, perfettamente integrate nella struttura, di cui quattro in corrispondenza dei fari a 6 metri di altezza che, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, analizzano tutti i movimenti che avvengono in campo, restituendo un'analisi approfondita del gioco. A queste se ne aggiungono ulteriori quattro grandangolari (due nei fondo campo e una per ciascun paletto tendirete) per tutte le riprese dedicate al solo divertimento e condivisione social. Il tutto facilmente gestibile attraverso due display touch integrati nei vetri di gioco attraverso i quali è possibile lavorare sulle sessioni di allenamento e cambiare i punteggi riportati nei segnapunti, anch’essi integrati nella struttura. Per massimizzare il benessere del giocatore anche nelle condizioni climatiche più estreme, il campo è inoltre provvisto di un sistema di raffrescamento e di riscaldamento e di tecnologia antifog per i vetri perimetrali. Il campo è già disponibile in prevendita e le prime consegne saranno effettuate entro la fine del 2023.