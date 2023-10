Padel: poker di azzurre ai quarti del Fip Platinum Sardegna, Orsi e Pappacena 'sognamo derby in finale'

Cagliari, 5 ott. – (Adnkronos) – C'è un'Italia che domina al FIP Platinum di Sardegna. Il day 3 al Tennis Club di Cagliari ha regalato il passaggio ai quarti di finale per tre azzurre di punta – Carolina Orsi, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena – più la promessa che è già realtà, Lorena Vano. Tutte e quattro hanno passato lo sbarramento degli ottavi di finale: Carolina Orsi, in coppia con Carla Mesa, ha superato per 5-7 7-5 6-1 le spagnole Sara Pujals Perez e Arantxa Soriano Perez, al termine di un match difficile nei primi due set e poi dominato nella terza e decisiva partita: "Abbiamo concesso troppo, oggi non ero al meglio e ho sofferto un po' le condizioni atmosferiche – ha ammesso Carolina -. La svolta è arrivata nei primi tre game del terzo set, loro sono calate e noi siamo riuscite a prendere il largo". Raggiunti i quarti, cambia anche la prospettiva sul resto del Platinum. Domani Orsi incrocerà infatti Vano in un mini-derby italiano, dopo averla battuta il mese scorso in un torneo a Madrid.

"Sulla carta siamo favorite, ma sono sempre quarti di finale, quindi sarà una partita difficile e può succedere di tutto. Lorena sta facendo una grande annata e sono contenta per lei". Le prospettive su Cagliari, intanto, si fanno più ambiziose: "Ora pensiamo a questa partita. I quarti sono un traguardo che mi piacerebbe raggiungere sempre più spesso, ma ora l'obiettivo minimo è la semifinale". Anche se con la mente un pensiero va anche più in là: "Sarebbe bello arrivare in finale e trovare dall'altra parte del campo Giorgia e Chiara" e cioè Marchetti e Pappacena. Un desiderio espresso anche da quest'ultima al termine di un incontro dominato dall'inizio alla fine (6-2 6-1) contro Alicia Alegre Masnou e Rosalie Van Der Hoek. Dice Pappacena:

"Sarebbe un sogno la finale con 'Caro'. Non ho dubbi che staremmo insieme prima, durante e dopo la partita, a cena. In quel caso, ovviamente, pagherebbe chi perde", ha scherzato. In mattinata, invece, era stata la 24enne Vano – nata a Caserta e cresciuta in Spagna – a prendersi la scena contro Janine Hemmes e Avalon Segou Jonker, vincendo per 6-4 6-4. "Sono felicissima, ora ci sono i quarti ma punto ad andare avanti il più possibile", ha detto a fine partita. "Adesso il mio obiettivo è salire ulteriormente nel ranking. Attualmente sono la numero 83 ma voglio migliorare ancora".