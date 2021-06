Un tragico e surreale incidente si è verificato a Paderno Dugnano, in un parco, nella mattinata del 2 giugno 2021. In gravissime condizioni un bambino

Drammatico e surreale l’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 2 giugno 2021, al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto, precipitando da una collina e investendo un’intera famiglia, che si trovava all’interno del Parco Lago Nord.

Un bambino sarebbe ora in gravissime condizioni.

Paderno Dugnano, auto travolge una famiglia al parco

Un incredibile incidente si è verificato nella mattinata del 2 giugno 2021 a Paderno Dugnano e più precisamente all’interno del Parco Lago Nord. Intorno alle ore 12:00, un automobilista 70enne alla guida della sua Ford Focus, ha perso il controllo della sua auto, probabilmente in seguito ad un malore.

L’uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo, è precipitato per circa 3 metri verso il piazzale che costeggia il lago artificiale.

Nella sua folle e incontrollata corsa, l’automobilista ha investito un’intera famiglia, composta da una coppia di coniugi e un bambino, che stava trascorrendo una serena giornata al parco.

Paderno Dugnano, famiglia travolta al parco: l’arrivo dei soccorsi

Ad avere la peggio nel violento impatto che ha colpito la famiglia investita al parco, è stato il figlio della coppia, un bambino di appena 3 anni. In seguito all’incidente, il piccolo è rimasto per alcuni minuti privo di conoscenza e con il cuore fermo, motivo per il quale i soccorritori lo hanno immediatamente trasportato, in condizioni gravissime, presso l’Ospedale San Giovanni di Bergamo.

Fortunatamente, i genitori del bambino sono stati colpiti solamente di striscio. Il conducente della Ford Focus, finita fuori strada, non sarebbe in gravi condizioni, è rimasto lievemente ferito ed è stato prontamente trasportato al Niguarda di Milano.

Paderno, auto travolge famiglia al parco: indagini in corso

Attualmente sono in corso di svolgimento le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, in particolare si cercano di stabilire le cause che avrebbero fatto perdere il controllo del mezzo all’automobilista.

Da alcune prime indiscrezioni, sembra però che il 70enne avesse già diversi incidenti a suo carico, l’ultimo avvenuto lo scorso marzo, nel quale pare avesse subito anche il sequestro della patente.

Sul luogo dell’incidente oltre agli operatori del 118 e al personale dell’elisoccorso regionale, sono intervenuti anche i Carabinieri di Paderno Dugnano e i Vigili del Fuoco, che hanno tirato fuori l’uomo dall’abitacolo.

Sulla vicenda si è espresso anche Ezio Casati, sindaco di Paderno Dugnano, ecco cosa ha dichiarato: