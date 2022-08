Un'auto ha travolto un gruppo di dieci ragazzi che si trovavano a bordo strada con le moto e le biciclette.

Un’automobile ha travolto un gruppo di dieci ragazzi che si trovavano sul ciglio della strada a Padova. Alcuni erano in moto, altri con le biciclette.

Padova, auto travolge un gruppo di ragazzi sul ciglio della strada

Un’automobile è finita contro un gruppo di ragazzi che si trovavano sul ciglio della strada. Questa volta l’incidente è avvenuto a Mestrino, in provincia di Padova, più precisamente in via Martignon, procedendo da Mestrino a Lissaro. Il gruppo di ragazzi erano a bordo strada, quando improvvisamente una macchina li ha raggiunti e travolti in pieno. La dinamica è la stessa che ha ucciso il 15enne Giovanni Zanier a Porcia, in provincia di Pordenone.

La dinamica dell’incidente

Il gruppo di 10 ragazzi si trovava a bordo strada, alcuni in bicicletta altri in moto, e si erano fermati perché uno di loro aveva un problema con il motorino. Improvvisamente un’auto in transito è uscita di strada e li ha travolti. Sono stati portati all’ospedale, ma sono stati tutti dimessi, tranne uno, le cui condizioni sono più gravi. I ragazzi erano diretti alla sagra di Mestrino.

L’auto era guidata da un giovane, che è finito sulla pista ciclabile.