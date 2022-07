Padova, bambina di tre anni si allontana dal cancello del cortile e annega nel canale

La vita di una bambina è stata prematuramente spezzata a tre anni. La piccina è annegata in un canale dopo essersi allontanata dal cancello del cortile dove giocava con dei bambini.

Si era allontanata dal cortile dove stava giocando con alcuni bambini. Affane Yakout, una bambina di origini marocchine e residente a Mestre è scomparsa nel tardo pomeriggio di sabato 16 luglio da Stanghella in provincia di Padova. La piccina che ad agosto avrebbe compiuto 4 anni, è morta annegata in un canale di irrigazione parallelo al fiume Gorzone.

A dare l’allarme i genitori.

Padova, bambina di tre anni annega nel canale: la vicenda

Stando a quanto si legge dalle testate locali, la bambina si trovava con i genitori in un’abitazione di alcuni parenti quando, intorno alle 17.30, si sarebbe allontanata dal cortile, lasciandosi alle spalle il cancello che sarebbe stato lasciato aperto per via di una distrazione. Da lì l’immediato allarme e l’appello alle forze dell’ordine, dando così il via alle ricerche.

Inutile la disperata corsa contro il tempo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo della bambina, ormai esanime, è stato rivenuto nel fiume circa due ore dopo la sparizione e precisamente intorno alle ore 20. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile e dei vigili del fuoco.

Sarebbero stati proprio questi ultimi a trovare la piccola Affane.