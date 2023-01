Padova, cammina lungo i binari e viene investito da un treno ad alta velocità: muore a 46 anni

Dramma nel padovano nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio.

Un uomo è stato travolto da un treno ad alta velocità a Mestrino, mentre stava camminando lungo i binari. Sono ancora da chiarire i contorni della vicenda, ma stando a quanto si apprende, pare che la vittima stesse dando le spalle al treno. Giunti sul posto gli uomini della Polfer di Padova. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Padova, uomo di 46 anni investito sui binari: la vicenda

Il convoglio in questione – si legge dalla nota pubblicata da Trenitalia – è un treno Frecciarossa 9735 Milano Centrale-Venezia Santa Lucia. La vittima risiedeva a Padova ed era un uomo di origini tunisine in possesso di cittadinanza italiana. Al fine di avere un quadro più chiaro della vicenda sono state avviate le indagini. Non è noto se possa essersi trattato o meno di un gesto volontario.

Circolazione sospesa tra Grisignano di Zocco e Padova

Trenitalia nell’aggiornamento al traffico delle 16.44 del 6 gennaio ha scritto: “La circolazione è sospesa tra Grisignano di Zocco e Padova per l’investimento di una persona a Mestrino. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, EuroCity e Regionali possono subire ritardi”.

La circolazione è stata ripristinata circa tre ore più tardi. Nell’aggiornamento delle 19.22 si legge: “La circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, EuroCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Vicenza e Padova. Il solo treno FR 9735 Milano Centrale (14:45) – Venezia Santa Lucia (17:12) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 131 minuti”.