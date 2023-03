Padova: Foti, 'da Zorzino senso dovere e solidarietà'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera voglio esprimere profondo cordoglio per la morte di Domenico Zorzino, il poliziotto cinquantenne che ieri, al di fuori del servizio, non ha esitato a gettarsi in acqua nell’estremo tentativo di salv...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera voglio esprimere profondo cordoglio per la morte di Domenico Zorzino, il poliziotto cinquantenne che ieri, al di fuori del servizio, non ha esitato a gettarsi in acqua nell’estremo tentativo di salvare una persona anziana finita con l’auto in un canale ad Anguillara Veneta. Un gesto eroico che gli è costato la vita". Lo afferma Tomamso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Siamo vicini alla sua famiglia e alla Polizia di Stato -aggiunge- che piange un suo figlio perso per senso del dovere e della solidarietà. Uomini così devono essere di esempio per tutta la comunità ed essere ricordati da tutti gli italiani e non solo. Siamo grati anche ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato i corpi dell’anziano e del poliziotto”.