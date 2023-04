Padova, furgone travolge anziana mentre è in retromarcia: morta 85enne

Una tragedia si è consumata a Monselice. La donna è stata investita da un furgone in retromarcia: per la vittima, una 85enne, non c'è stato nulla da fare.

Si era recato a trovare un’anziana di 85 anni, ma l’ha travolta proprio mentre stava facendo manovra di retromarcia con il suo furgone. Questo è ciò che è successo a Monselice, in provincia di Padova dove, nel primo pomeriggio di venerdì 31 marzo, la pensionata ha perso la vita. Il conducente del furgone, un uomo di 57 anni, rischia di essere inserito nel registro degli indagati e potrebbe rispondere del reato di omicidio stradale.

La vicenda

Stando a quanto riporta Today, pare che l’uomo stesse facendo manovre per parcheggiare il furgone. Il 57enne non si sarebbe tuttavia accorto che dietro al mezzo c’era proprio l’anziana donna. L’impatto sarebbe stato dunque inevitabile. Il furgone, nel travolgerla l’avrebbe scaraventata a terra, quindi la tragedia.

Padova, drammatico incidente a Monselice: anziana morta a 85 anni

In seguito al violento impatto con il furgone, per l’anziana donna di 85 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimare l’85enne è stato vano e non c’è stato altro fare se non dichiararne l’avvenuto decesso. Il 57enne che ha investito la donna a bordo del suo furgone, è stato sottoposto a verifiche al fine di accertare se il suo stato psicofisico fosse alterato nei momenti nei quali aveva investito la donna.