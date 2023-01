Padova, parrucchiere trovato morto nel suo salone: Daniele aveva 37 anni

È una di quelle tragedia a cui è davvero difficile dare una spiegazione.

Daniele Favaro era un parrucchiere di Padova di 37 anni, senza alcun tipo di problema fisico noto, che tutto ad un tratto ha visto la sua vita spezzarsi senza motivo.

Padova, Daniele Favaro trovato morto nel suo salone da parrucchiere

Daniele Favaro è stato trovato morto la mattina di sabato 28 gennaio all’interno del salone di parrucchiere Bonitahairstyle. Favaro, 37 anni compiuti, aveva una moglie di nome Martina e due bambini piccoli.

Il suo sogno era sempre stato quello di aprire un negozio da barbiere tutto suo, un desiderio che da qualche tempo era diventato realtà. Il destino, però, gli ha giocato un brutto scherzo: probabilmente ad ucciderlo è stato un malore improvviso.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

I medici del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’uomo. Secondo la moglie Martina “Daniele stava bene e non aveva dato alcun segno di malessere.” Una perdita molto difficile da accettare per lei e per i bambini che saranno costretti a crescere senza il padre.

Nel frattempo la comunità si è stretta attorno alla famiglia Favaro, con tantissimi messaggi di cordoglio che sono stati inviati al profilo Facebook di Martina.