Padova, Picasso, Modigliani e le avanguardie a Palazzo Zabarella

Padova, 10 nov. (askanews) – Palazzo Zabarella a Padova presenta una mostra realizzata in collaborazione con il LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, dedicata ai protagonisti delle avanguardie storiche intorno ai nomi di due giganti del moderno. Federico Bano, presidente della Fondazione Bano, ci ha presentato l’esposizione, inaugurata il 16 ottobre.

“È una mostra che racconta il Novecento – ha spiegato ad askanews – proprio dall’inizio del secolo a fine del secolo e arriva ai giorni nostri. E racconta due perle, una è Modigliani, l’altra è Picasso, ma tra questi due grandi artisti che hanno rivoluzionato, come altri naturalmente, il Novecento, c’è una quantità di altri lavori fatti da artisti anche importanti. Il Novecento è il secolo delle avanguardie, dove inizia una grande rivoluzione. Ecco, in questa mostra i rivoluzionali ci sono tutti”.

Con una collezione di oltre 8.500 opere d’arte, il LaM riunisce importanti donazioni che coprono soprattutto il periodo del primo Novecento e il movimento dell’Art Brut, ma oggi la caratteristica del museo è quella di offrire uno sguardo molto particolare sull’arte del XX e XXI secolo. E per Palazzo Zabarella e per la città di Padova è importante anche il livello del dialogo con istituzioni internazionali di questo tipo. “Vuol dire approfondire rapporti, scambi – ha aggiunto Federico Bano – si discute, anche con tutti i nostri collaboratori e diventa un laboratorio di fatto: un laboratorio internazionale”.

Oltre a Picasso e Modigliani, nelle sei sezioni della mostra – aperta al publico fino al 25 gennaio – è possibile trovare opere di Braque. Léger, Mirò e Calder.