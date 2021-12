Padova, quattro gemelli si laureano insieme (o quasi): “Tra noi c’è stata sana competizione”

Fratelli nella vita, ma anche inseparabili compagni di studio. I gemelli Mantovan hanno raggiunto il grande traguardo di laurearsi insieme (o quasi).

Nulla è più forte e indissolubile di un legame tra fratelli e se si tratta di gemelli non c’è più storia. Lo hanno dimostrato i fratelli Mantovan, un quartetto di gemelli che è riuscito a laurearsi insieme o meglio quasi. Già, perché tra una laurea ed un’altra sono passati circa tre mesi, un record che difficilmente verrà superato.

A raccontare il segreto del loro successo, gli stessi gemelli che, in un’esclusiva del Corriere della Sera hanno spiegato che il valore aggiunto del loro incredibile percorso universitario è stato lo spirito di collaborazione, senza dimenticare un po’ di sana collaborazione.

4 gemelli laureati insieme, il traguardo dei fratelli Mantovan

Per i gemelli Mantovan quest’ultimo frangente del 2021 è stato decisamente da incorniciare. Ad inaugurare questa serie di corone d’alloro è stata Elisa che lo scorso settembre si è laureata con 110, seguita da Riccardo che a novembre si è laureato in ingegneria meccanica con 109.

Da lì sono arrivati altri due 110 vale a dire quello di Daniele in ingegneria dell’energia e quello di Arianna che, come ciligina sulla torta, ha aggiunto la lode in Economia.

4 gemelli laureati insieme: cosa li rende unici

Eppure la prima cosa notiamo quando ascoltiamo la loro storia è quanto, pur essendo simili rimangono l’uno ben distinto dall’altro, ciascuno con i propri pregi, insomma una squadra che è riuscita in simbiosi a beneficiare l’uno dell’altro.

“Arianna è molto precisa e scrupolosa, una specie di ‘calcolatrice’ insomma, ma è anche molto affettuosa. Elisa invece è calma e seria in ogni cosa che fa oltre a essere generosa: ci aiuta sempre, e lo fa non solo con noi ma con chiunque abbia bisogno di una mano. Riccardo è il più impulsivo, ma è anche la mente più brillante tra noi quattro perché ogni tanto ha dei veri e propri lampi di genio che ci lasciano quasi senza parole.

Daniele, invece, è il più fuori dagli schemi“, raccontano.

4 gemelli laureati insieme: “Merito del supporto dei nostri genitori”

I quattro gemelli raccontando la loro esperienza, hanno ringraziato soprattutto i loro genitori che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Hanno infine ammesso come tra loro ci fosse della sana competizione, quella bella, che tira fuori da ciascuno il meglio di sé: “Alla fine siamo tutti vincitori”, hanno dichiarato.