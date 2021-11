Padova, ragazzo di 19 anni trovato morto in un capannone: sospetta overdose

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto in un capannone a Padova: a ritrovarlo senza vita l'amico con cui la sera prima aveva consumato droga.

Tragedia a Padova, dove nel pomeriggio di giovedì 25 novembre 2021 un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto in un capannone poco lontano dal Parco delle Mura: l’ipotesi è che la causa del decesso vada ricercata in un’overdose.

Ragazzo trovato morto a Padova

Il rinvenimento è avvenuto di fianco al parcheggio in via Paolo Sarpi, un luogo noto per il consumo di sostanze stupefacenti. A dare l’allarme è stato un amico che ha raccontato di essere stato insieme a lui la sera prima a consumare crak ed eroina. I due avrebbero cercato insieme la droga e si sarebbero appartati per iniettarsela e, mentre la vittima era rimasta sola nel capannone, il testimone si era ripreso ed era andato a cercare altri soldi per prendere altre sostanze.

Una volta tornato, quest’ultimo ha trovato l’amico a terra senza vita e ha dunque allertato gli agenti. Giunti sul posto, questi ultimi hanno isolato l’area del ritrovament, constatato il decesso del giovane e avvertito la famiglia, residente a Pianiga.

Ragazzo trovato morto a Padova: disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte e a stabilire se il 19enne sia deceduto per overose o per arresto cardiaco.

La Polizia ha intanto sequestrato tutti i suoi averi e spera di arrivare al nome dello spacciatore che gli avrebbe venduto l’ultima dose letale.