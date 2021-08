Il 16enne Matteo Trivellato, scomparso nella giornata di martedì 17 agosto, è stato ritrovato dalle forze dell’ordine a circa 48 ore dalla sua sparizione.

Per circa 48 ore, le forze dell’ordine hanno canalizzato le proprie energie nelle ricerche in un ragazzo di 16 anni, MatteoTrivellato, scomparso in provincia di Padova. L’adolescente è stato infine ritrovato e riportato a casa.

Padova, ritrovato il 16enne Matteo Trivellato: era scomparso da due giorni

Un ragazzo di 16 anni, Matteo Trivellato, era scomparso da Monselice, in provincia di Padova, nella mattinata di martedì 17 agosto.

L’adolescente si era allontanato dalla propria abitazione dopo aver lasciato ai suoi genitori un biglietto con su scritto il seguente messaggio: “Vado al Mc Donald’s”.

Nonostante l’intenzione palesata, il giovane non ha mai raggiunto il fast food cittadino e, pertanto, i suoi familiari hanno deciso di segnalarne la scomparsa.

In seguito alla denuncia sporta dai parenti del 16enne, le forze dell’ordine hanno immediatamente ipotizzato un allontanamento volontario e hanno dato inizio alle ricerche. Subito, le autorità hanno scoperto che Matteo Trivellato era scappato senza portare con sé né documenti né il cellulare.

Intanto, i familiari dell’adolescente hanno postato messaggi su Facebook invitato i cittadini a contattare i carabinieri in caso di avvistamenti.

Padova, ritrovato il 16enne Matteo Trivellato: le ricerche e il rave party

Le ricerche di Matteo Trivellato si sono protratte per circa 48 ore e hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e anche numerosi volontari.

Le operazioni volte a ritrovare il 16enne hanno portato le autorità a recuperare, già nella giornata di martedì 17, la bicicletta del giovane. Il mezzo era stato usato da ragazzo per allontanarsi da casa e poi era stato abbandonato, dopo essere stato incatenato a un pilone situato a piazzale Carpanadeo, nel centro della città e nelle vicinanze della stazione dei treni.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, Matteo Trivellato si sarebbe allontanato da casa portando con sé solo alcune banconote e una stampa del Green Pass. Il motivo della fuga riguarderebbe il divieto ricevuto da parte dei genitori alla sua richiesta di partecipare con alcuni amici a un rave party (abusivo) organizzato tra la provincia di Viterbo e la Toscana.

Padova, ritrovato il 16enne Matteo Trivellato: il falso allarme della Protezione Civile

Nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto, la Protezione Civile aveva annunciato il ritrovamento di Matteo Trivellato, individuato presso la stazione di Verona. Secondo quanto asserito dalla Protezione Civile, che aveva rapidamente provveduto a chiudere il centro di coordinamento delle ricerche, il ragazzo era stato indirizzato a bordo di un treno che avrebbe dovuto riportarlo dai familiari.

La notizia, tuttavia, non era attendibile e, di conseguenza, le ricerche sono state riaperte.

L’adolescente, infine, è stato intercettato intorno alle ore 20:10 mentre stava viaggiando su un treno Intercity diretto a Padova e proveniente da Milano. Il ritrovamento è stato confermato dalle forze dell’ordine che hanno anche dichiarato che il giovane si trova in buone condizioni di salute.