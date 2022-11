Padova, muore un 18enne finito con la moto in un fossato

Immensa tragedia in provincia di Padova, per la precisione a Camposampiero, dove nel primo pomeriggio di ieri, 19 novembre, un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki.

I vigili del fuoco si sono ritrovati costretti a recuperare il mezzo dov’era in sella il giovane, finito in un fossato dopo che il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo di trasporto.

Niente da fare per i soccorsi

Subito dopo l’incidente, il personale del Suem si è fiondato sul posto, anche grazie all’aiuto dell’elisoccorso, per cercare disperatamente di rianimare il 18enne. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver provato a rianimarlo per diversi minuti, il medico accorso sul luogo dell’incidente non ha potuto fare alro che dichiarare la morte del motociclista, che abitava a poche centinaia di metri dal lugoo dell’incidente (tutto è accaduto a Cornara a Murelle di Villanova di Camposampiero, per la precisione).

Chi era il ragazzo morto nell’incidente

A pochissime ore dal tragico evento sono emersi i dettagli sull’identità del ragazzo: la vittima era originaria di Milano e si chiamava Emanuele Piccolo.

La dinamica dell’incidente, per il resto, è ancora da chiarire: per le autorità non è ancora chiaro come sia stato possibile che Piccolo abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuoristrada.