Padre e figlio muoiono in un incidente, l'ultima lettera: "Sei il mio eroe"

Padre e figlio muoiono in un incidente, l'ultima lettera: "Sei il mio eroe"

Padre e figlio muoiono in un incidente, l'ultima lettera: "Sei il mio eroe"

L'ultimo saluto a Diego e Filippo, padre e figlio morti insieme in un incidente: presenti centinaia di persone per piangere la loro scomparsa.

Padre e figlio morti in un tragico incidente: al funerale il sacerdote ha letto una toccante lettera scritta dal figlio per i genitori.

Padre e figlio morti insieme in un incidente

Si sono tenuti nel centro parrocchiale di Madonna di Dossobuono, comune in provincia di Verona, i funerali di Diego e Filippo Battocchio, padre e figlio morti in un incidente lo scorso 1 dicembre.

Mentre tornavano a casa, il loro furgone si è scontrato con un mezzo pesante: per il 40enne non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo, mentre Filippo è deceduto il giorno dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

L’ultimo saluto a Diego e Filippo: i funerali

A salutare padre e figlio centinaia di persone, mentre la messa è stata celebrata da padre Massimo Malfer, amico di Diego e padrino di Filippo.

Davanti all’altare le due bare è stato messo un mazzo di rose bianche. A fianco a quella di Filippo, appoggiata, c’era anche la maglia numero 2 della sua squadra, l’Olimpica Dossobuono. Schierati anche i compagni con i giacconi di rappresentanza.

La lettera di Filippo per i genitori: “Darei la vita per voi”

Toccante, a fine cerimonia, il momento in cui padre Malfer ha letto una lettera che è stata ritrovata dai famigliari tra le cose di Filippo. Si tratta di una dedica, un messaggio mai consegnato e indirizzato ai genitori:

«Darei la vita per voi. Vi voglio bene, papà sei il mio supereroe».