Padre e figlio non invitati al matrimonio bruciano l’auto e accoltellano il futuro sposo

Padre e figlio non invitati al matrimonio tentano di uccidere lo zio e accoltellano il fratello della sposa.

Padre e figlio, di 45 e 19 anni, sono stati arrestati per tentato omicidio. Hanno accoltellato lo zio, futuro sposo, e il fratello della sposa. Dopo la serenata hanno dato fuoco all’automobile.

I carabinieri di Corato hanno arrestato padre e figlio, di 45 e 19 anni, per tentato omicidio. I due non erano stati invitati al matrimonio del fratello dell’uomo e dopo una lite lo hanno aggredito a calci e pugni. Il 19enne, incitato dal padre, ha accoltellato lo zio, colpendolo al fianco, e poi si è scagliato contro il fratello della sposa, colpendolo tre volte alla schiena. Il fatto è accaduto nella notte del 30 giugno, in via Eschilo di Corato.

Le indagini sono partite quando ha preso fuoco l’auto di proprietà del padre della futura sposa, che il giorno dopo si sarebbe sposata con una delle due vittime dell’accoltellamento. La lite è scoppiata alle 2 di notte e le vittime sono state portate al Policlinico di Bari e all’ospedale civile di Andria, in pericolo di vita.

L’aggressione dopo la serenata

L’aggressione è avvenuta davanti all’abitazione della sposa, dove poco prima era stata organizzata una serenata a sorpresa da parte del futuro marito.

Poco dopo la serenata, ha preso fuoco la macchina del padre della ragazza. Durante l’aggressione, il fratello della sposa è intervenuto per difendere il cognato ma è stato accoltellato anche lui, così violentemente da perforargli un polmone.