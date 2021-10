Padre Eduardo Parlato è morto, lutto ad Afragola: grande partecipazione dei fedeli al funerale

Ultimo saluto per padre Eduardo Parlato scomparso dopo una lunga malattia ad Afragola. Tantissimi fedeli presenti per l’ultimo saluto.

Grande commozione ad Afragola, in provincia di Napoli, per la scomparsa di padre Eduardo Parlato. L’uomo è morto nella giornata di martedì 19 ottobre 2021. I funerali si sono svolti nella basilica di Sant’Antonio con una grande partecipazione di fedeli.

Padre Eduardo Parlato è scomparso dopo aver combattuto la malattia. Presente nel luogo sacro l’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha presieduto le esequie. Tantissime persone hanno voluto rendere omaggio all’uomo.

Il religioso che ha perso la vita è stato direttore dell’Ufficio dei beni culturali della diocesi di Afragola. Per circa 15 anni (1986-2001) padre Eduardo Parlato è stato anche parroco di Sant’Antonio ad Afragola.

Proprio in quegli anni si è fatto ben volere per il grande senso di umanità e per i buoni consigli con le tante persone che gli volevano bene.

Durante i 15 anni di permanenza a Sant’Antonio ha ricoperto anche il ruolo di guardiano della locale fraternita dei Frati minori. Proprio per questo è stato omaggiato dai tanti fedeli che lo hanno voluto omaggiare.