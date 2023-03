Padre fa retromarcia con il tosaerba e investe il figlio uccidendolo

fa retromarcia investe figlio

Padre fa retromarcia e investe il figlio di tre anni mentre svolge dei lavori con il tosaerba

Fa retromarcia e investe il figlio

Il tragico incidente è accaduto l’11 marzo, in Australia, a South Pambula, in Nuovo Galles del Sud. Il caso è stato chiuso dalla polizia che ha commentato: “È stata una sfortunata tragedia, non possiamo immaginare come si sente ora quell’uomo“.

Il padre del bambino di tre anni stava sistemando il prato con il tosaerba quando ha fatto retromarcia e ha investito suo figlio perché non l’aveva visto.

Bambino trasportato d’urgenza all’ospedale

I paramedici hanno spiegato che le condizioni del piccolo erano troppo gravi per questo lo hanno portato subito all’ospedale distrettuale di Pambula. Purtroppo nemmeno i medici sono riusciti a salvargli la vita.

Leggi anche Investe e uccide il figlio di 3 anni per errore: “Non mi sono accorto di nulla, è un incubo”

Una sfortunata tragedia

La polizia aveva aperto un’indagine per chiarire se vi fossero responsabilità, ma già dalle prime ricostruzioni era evidente che si trattasse di un tragico incidente.

Il portavoce della polizia ha spiegato che l’uomo “Ha fatto retromarcia su quel povero piccolo. Non l’ha visto. Non credo che si possa fare nulla per cambiare il modo in cui quell’uomo si sente in questo momento, è stata solo una sfortunata tragedia“.

Ti potrebbe interessare Austria, 37enne investe e uccide la nuova compagna e il figlio dell’ex marito: ha confessato