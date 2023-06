Dopo le polemiche degli scorsi mesi, Papa Franscesco ha preso la decisione definitiva su padre Georg. L’ex arcivescovo-segretario di Papa Benedetto XVI dovrà lasciare il Vaticano e tornare in Germania.

Padre Georg dovrà lasciare il Vaticano: la decisione di Papa Francesco

Padre Georg Gänswein dovrà lasciare il Vaticano entro fine Giugno per fare ritorno nella sua Germania, dove non ricoprirà nessun incarico. La decisone di Papa Bergoglio è definitiva e, come sostengono alcune voci, sarebbe già stata comunicata a padre Georg durante l’ultimo incontro avvenuto tra i due in data 19 Maggio.

Le polemiche con Papa Francesco: tutto nasce dalla morte di Benedetto XVI

Come sappiamo, le polemiche tra Papa Francesco e padre Georg sono iniziate al momento della morte di Benedetto XVI. L’ex arcivescovo-segretario di Papa Ratzinger aveva fatto alcune dichiarazioni divisive sul rapporto tra i due pontefici e aveva creato un vespaio con la pubblicazione del libro “Nient’altro che la verità“. Padre Georg e Papa Bergoglio si erano già incontrati nel mese di Gennaio, da quel momento i due non hanno mai fatto dichiarazioni pubbliche in merito alla questione.