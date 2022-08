La pandemia, la crisi economica e l'aumento della solitudine, hanno portato ad un aumento di richieste di esorcismi.

Padre Giacobbe Elia: “Sempre più richieste di esorcismi”

La pandemia, la crisi economica e il forte senso di solitudine, stanno spingendo molte persone a chiedere un esorcismo. Molte di loro sono convinte di essere vittime di possessione demoniaca. Tante persone provano a rivolgersi ad un medico, fanno analisi e controlli, ma spesso la loro condizione psicofisica non migliora e spesso sono gli stessi psichiatri a consigliare di rivolgersi ad un sacerdote. “Negli ultimi 10 anni il numero di persone indemoniate è aumentato molto.

Io arrivo a farne anche dalla mattina fino a mezzanotte. Gli esorcismi possono durare anche delle ore” ha spiegato padre Giacobbe Elia, esorcista della diocesi di Avezzano e per un anno maestro di Padre Amorth, all’Adnkronos. “Molte persone si sono sentite abbandonate, soprattutto negli ultimi anni, e si sono rivolte a sette sataniche, maghi e fattucchiere. Il diavolo ha così potuto trovare terreno fertile in cui insinuarsi” ha aggiunto.

“Molti approfittatori sfruttano il momento di debolezza delle persone per compiere il male. La pandemia non ha di certo aiutato: alcuni fedeli – che avevano bisogno della vicinanza di un sacerdote – sono rimaste colpiti dal fatto che le parrocchie siano rimaste chiuse tanto a lungo. La Chiesa, infatti, da sempre è vicina agli ultimi, ai malati. C’è una grande assenza di sensibilità su questo argomento da parte dei Vescovi, che dovrebbero sentire maggiormente il gemito del popolo di Dio.

Molte persone che non sono indemoniate cercano infatti solo qualcuno che le possa ascoltare” ha spiegato padre Giacobbe Elia.

Padre Giacobbe Elia: “Sono nelle mani di Dio ed è grazie a Lui se riesco a combattere il demonio”

“Raramente basta solo un incontro per esorcizzare il demone, a volte possono volerci anche anni, dipende dall’intensità della possessione: negli stadi iniziali basterebbe una preghiera costante, come l’esicasmo, per scacciare il Maligno, ma la maggior parte degli indemoniati non si rende conto della sua condizione e spesso intervengono i medici” ha spiegato padre Elia, sottolineando che molti psichiatri mandano i pazienti dall’esorcista. “Negli indemoniati tutto nasce da una profonda tristezza che a volte si acutizza fino a rendere scarso il sonno. I loro sogni sono popolati da incubi e, durante il giorno, soffrono di malori e dolori allo stomaco e alla testa. Queste persone vivono una perenne incomprensione nelle relazioni umane, sentendosi continuamente rifiutati dal prossimo: questo non fa che isolarle e allontanarle sempre più dalla fede” ha spiegato il prete, parlando dei sintomi della possessione demoniaca.

“Quello che gli indemoniati devono compiere è un cammino all’inizio doloroso ma necessario nella fede. Durante gli esorcismi le persone possono scalciare, agitarsi, urlare. Una volta un ragazzo di origine ceca, durante un esorcismo, si è fatto volontariamente legare con una corda e ciò nonostante è riuscito a spezzarla. La forza del demonio è impressionante, ma quella di Dio supera ogni cosa. La paura? Grazie al Signore, ho la forza e la serenità per affrontare il Maligno. Sono nelle mani di Dio ed è solo grazie a Lui se riesco a combattere e vincere il demone. Tutto viene da Lui” ha concluso.