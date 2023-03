Padre lascia i figli senza mangiare

A Mantova il padre 58enne di quattro figli è stato condannato a 3 anni di reclusione. Il motivo? L’uomo impediva ad essi di mangiare, nascondendo la spesa ed i prodotti alimentari addirittura in auto, per fare in modo che questi non vi attingessero.

Secondo quanto dichiarato dalla moglie e dai figli dell’indagato, questi provvedeva scrupolosamente alla propria alimentazione, senza mai privarsi dei prodotti più ricercati e costosi sul mercato. Cucinare solo per sè sembrerebbe solo uno dei sintomi della crudeltà del reo nordafricano.

Lascia moglie e figli senza cibo: 58enne condannato a reclusione

Stando a quanto emerso dagli interrogatori delle vittime, l’uomo non si limitava a sottrarre il cibo alla famiglia, ma la sottoponeva a maltrattamenti ed abusi. Infatti, i soprusi si sono reiterati per anni, tanto da mettere in pericolo la salute mentale e fisica della propria famiglia.

La famiglia è stata vittima di percosse ed insulti per anni, mentre l’uomo, ora condannato a 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazioni degli obblighi di assistenza familiare, provvedeva solo alla propria salute.

Inoltre, sembra che questi rifiutasse di cedere alle richieste di cibo anche dei figli più piccoli affamati e deboli, gettando il cibo avanzato nella spazzatura.