Padre spara e uccide la figlia di 5 anni perché faceva i capricci prima di andare a dormire

Un uomo uccide sua figlia di 5 anni perché faceva i capricci la sera. Ha sparato anche al figlio di 8 anni, ora in gravi condizioni.

Jermaine Lavanda Bass, di 30 anni, ha sparato contro i figli di 5 e 8 anni, uccidendo la più piccola. Il fatto è accaduto appena dopo che la loro mamma li aveva messi a letto col bacio della buonanotte. La tragedia ha avuto luogo a Tampa, in Florida, negli Stati Uniti d’America.

Padre spara e uccide la figlia di 5 anni: la storia

Secondo la ricostruzione della vicenda, la bambina – appena salutata dalla mamma prima di andare a letto – avrebbe provato ad alzarsi, ridacchiando, per andare in bagno. In quel momento, il padre le avrebbe sparato. La compagna ha lanciato immediatamente l’allarme, pensando che gli spari provenissero da fuori. Solo qualche minuto dopo ha realizzato invece che erano stati colpiti i suoi due bambini e che a farlo fosse stato il loro padre.

L’uomo, sotto choc, è stato trovato fuori con il figlio di 8 anni in braccio, fuori dalla porta.

Agli agenti avrebbe detto che la bambina di 5 anni, invece, era nel suo letto in un pozza di sangue.

Il bambino è ora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Per la piccola, invece, non c’è stato nulla da fare. Il 30enne sostiene che si è trattato di un incidente, ma per la polizia è un racconto poco probabile, considerato il fatto che fossero stati sparati molteplici colpi.

L’uomo veniva descritto come padre amorevole

L’uomo, che non ha precedenti penali e da tutti viene dipinto come il classico padre amorevole, sembra fosse arrabbiato coi figli prechè non volevano andare a dormire.

Ora, rischia di essere processato per omicidio. Al momento, continua a parlare di un fatto accidentale ma non ha ancora dato spiegazioni sul perchè impugnasse un’arma e sul motivo per cui abbia poi sparato più colpi alla testa dei figli.