Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata componente geologica

Roma, 16 mar. (askanews) – “Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio è possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i geologi sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze”.

Lo dichiara Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatrice della Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell’evento “La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio” promosso dal Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana.