Paesi Bassi: inquinamento e turismo di massa, Amsterdam vieta attracco navi crociera

Amsterdam, 21 lug. (Adnkronos) – La città di Amsterdam ha deciso di vietare l'attracco delle navi da crociera nel centro della città in risposto al forte numero di visitatori e per limitare l'inquinamento. L'amministrazione cittadina ha riferito che le navi non erano in linea con le ambizioni sostenibili della capitale olandese. Il terminal crociere centrale sul fiume IJ vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam dunque chiuderà. Si tratta dell''ultima misura per reprimere il turismo di massa in città.

Le navi da crociera sono diventate un simbolo del problema, con più di 100 ormeggi nella capitale ogni anno. Il consiglio ha cercato di ripulire la città, vietando il fumo di cannabis nelle strade del quartiere a luci rosse. A marzo, la città ha invitato i giovani britannici a non recarsi ad Amsterdam per festeggiare gli addi al celibato.

La capitale del Paesi Bassi è diventata vittima della sua stessa popolarità, attirando 20 milioni di visitatori all'anno. "Le navi da crociera nel centro della città non si adattano al compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti", ha detto Ilana Rooderkerk del partito liberale D66, che gestisce la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti. La signora Rooderkerk ha recentemente paragonato i turisti in crociera a una sorta di "piaga di locuste" che si abbatte improvvisamente sulla città.