Paga 20 euro per un caffè doppio e una bottiglietta d’acqua

Turista paga 20 euro per un caffè in un locale sul lago di Como e pubblica la foto dello scontrino sui social

Turista paga 20 euro per un caffè in un locale sul lago di Como e pubblica la foto dello scontrino sui social

20 euro per un caffè. “Ma siamo a Capri?”

Dopo aver pagato 20 euro per aver preso un caffè doppio e una bottiglietta d’acqua la donna si è chiesta ironicamente: “Ma siamo a Capri?“. Sul conto il caffè veniva 10 euro e l’acqua da 75 centilitri altri 10 euro.

Leggi anche Il mistero di Maria Cristina Janssen, la psicologa trovata morta nel lago di Como

Turista sbalordita

L’episodio è stato riportato dal quotidiano La Provincia di Como. La donna era in visita sul lago di Como quando si è fermata a consumare un caffè in un bar. Vedendo il costo della sua consumazione sullo scontrino la donna è rimasta sbalordita dal costo del caffè e della bottiglietta d’acqua.

La risposta di baristi e ristoratori

In Italia non è raro trovarsi davanti a conti tanto salati per un semplice caffè. Infatti, a Venezia qualcuno è arrivato a pagare 24 euro per un caffè al banco in un bar.

Spesso nelle località turistiche i prezzi sono troppo alti. A chi contesta il costo elevato i baristi e i ristoratori rispondono che il prezzo dei loro prodotti è esposto all’esterno in maniera tale da far sapere ai clienti quanto andranno a spendere.

Ti potrebbe interessare Si immerge nel lago di Como: sub perde la vita a 58 anni